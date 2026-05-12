Il governo russo ha annunciato una nuova fase di dialogo con l’Europa, con dichiarazioni che sembrano aprire a negoziati senza però modificare le posizioni fondamentali. Le dichiarazioni ufficiali arrivano in un momento di tensione, in cui Mosca sembra voler mantenere un atteggiamento di disponibilità, senza tuttavia cedere su questioni chiave. La comunicazione ufficiale suggerisce una volontà di ricostruire i rapporti, anche se le parole non indicano cambiamenti concreti.

Roma, 12 mag – La nuova “pace” di Vladimir Putin assomiglia molto a tutte le altre mosse diplomatiche del Cremlino: arriva quando serve, dice ciò che deve dire, lascia intendere aperture senza concedere nulla sul punto essenziale. A margine delle celebrazioni del 9 maggio, il presidente russo ha dichiarato che la guerra in Ucraina starebbe “ giungendo al termine ” e si è detto pronto a discutere nuovi accordi di sicurezza per l’Europa. Non con Kyiv, non con Bruxelles, non con un interlocutore scelto dagli europei, ma con Gerhard Schröder, l’ex cancelliere tedesco da anni legato al mondo energetico russo e considerato da molti più un uomo di fiducia di Mosca che un mediatore credibile.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La pace con l’Europa: Mosca deve trattare con il continente che voleva irrilevante

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