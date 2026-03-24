Il sindaco di Roma ha annunciato l’apertura di un dibattito dedicato al futuro politico dell’Europa, che si terrà mercoledì 25 marzo 2026 nel Campidoglio. L’evento intitolato “Se vuoi la Pace, prepara l’Europa” rappresenta l’inizio di un percorso che porterà alla definizione del progetto Europa2057. L’iniziativa si svolge nella capitale, considerata un punto di riferimento per il confronto tra le diverse forze politiche e istituzionali del continente.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, inaugurerà domani, mercoledì 25 marzo 2026, in Campidoglio, l’incontro “Se vuoi la Pace, prepara l’Europa”, che aprirà la via al progetto Europa2057, sottolineando il ruolo della Capitale come luogo di confronto sul futuro politico del continente. L’evento A una settimana dall’arrivo a Roma di Peter Thiel, tra le voci più influenti di una visione del mondo fondata su tecnologia e autoritarismo, nella capitale nasce una risposta europea che rilancia democrazia e politica. L’Europa si trova davanti a una scelta storica: restare un continente frammentato, diviso tra piccole sovranità incapaci di incidere nel mondo, oppure costruire la forza politica necessaria per difendere pace, libertà e autonomia strategica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Se vuoi la Pace, prepara l’Europa”: Gualtieri inaugura a Roma il confronto sul futuro politico del Vecchio continente

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