Recentemente è circolata un'intervista di fine aprile a un noto giornalista russo, trasmessa su un canale di stato, che ha suscitato attenzione. Nel testo si afferma che l’Europa potrebbe essere portata a conseguenze disastrose e che trattare con Mosca sarebbe necessario a causa della percezione di minacce nucleari da parte del Cremlino. Viene sottolineato che se l’Europa non seguirà le indicazioni, il risultato potrebbe essere negativo.

Ho letto la trascrizione di una intervista del 26 aprile del noto giornalista Alexander Kareevsky del canale Russia-24 (per intenderci una specie di Bruno Vespa, per ruolo, stile e influenza). L’intervistato era Sergey Karaganov, politologo, professore alla Scuola Superiore di Economia di Mosca, importante consigliere in politica estera al Cremlino. La mia inquietudine nasce dal fatto che non sembra allentarsi il coinvolgimento della Ue in una possibile guerra contro la Russia, e mi meraviglia che la cosa non emerga non tanto dalle parole dei responsabili politici, che hanno i loro bravi motivi per pesarle, celarle o anche alterarne la verità, e questo per una moltitudine di ragioni, anche «di Stato»; mi meraviglia, piuttosto, il silenzio di gran parte dell’opinione pubblica sul rischio di codesta guerra.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Europa può portarci al disastro. Trattare con Mosca è necessario

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