La nuova strategia della Lombardia per attirare imprese straniere
La regione Lombardia ha avviato una nuova strategia per attrarre imprese straniere, puntando a diventare uno dei principali punti di accesso in Europa per aziende internazionali. L’obiettivo è offrire un ambiente favorevole a investimenti, produzione, assunzioni e innovazione. La regione ha annunciato iniziative per migliorare le condizioni di insediamento e sostenere le imprese straniere che intendono operare nel suo territorio.
La Lombardia vuole diventare una delle principali porte d’ingresso in Europa per le imprese straniere che cercano un luogo dove investire, produrre, assumere e innovare. Può ambire a questo obiettivo perché è già da tempo la regione italiana più forte nell’attrarre investimenti dall’estero. Ora punta al salto di qualità: non misurarsi più soltanto con le altre regioni italiane, ma con i grandi territori industriali europei. Non a caso la nuova strategia è stata presentata nella sede dell’Associazione della Stampa Estera, a Roma, per far arrivare il messaggio agli investitori internazionali e ai Paesi da cui possono partire nuovi progetti industriali.🔗 Leggi su Linkiesta.it
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