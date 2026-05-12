La nuova strategia della Lombardia per attirare imprese straniere

La regione Lombardia ha avviato una nuova strategia per attrarre imprese straniere, puntando a diventare uno dei principali punti di accesso in Europa per aziende internazionali. L’obiettivo è offrire un ambiente favorevole a investimenti, produzione, assunzioni e innovazione. La regione ha annunciato iniziative per migliorare le condizioni di insediamento e sostenere le imprese straniere che intendono operare nel suo territorio.

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La Lombardia vuole diventare una delle principali porte d’ingresso in Europa per le imprese straniere che cercano un luogo dove investire, produrre, assumere e innovare. Può ambire a questo obiettivo perché è già da tempo la regione italiana più forte nell’attrarre investimenti dall’estero. Ora punta al salto di qualità: non misurarsi più soltanto con le altre regioni italiane, ma con i grandi territori industriali europei. Non a caso la nuova strategia è stata presentata nella sede dell’Associazione della Stampa Estera, a Roma, per far arrivare il messaggio agli investitori internazionali e ai Paesi da cui possono partire nuovi progetti industriali.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La nuova strategia della Lombardia per attirare imprese straniere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lombardia controcorrente: +6% di investimenti esteri mentre l'Europa frena. Al via la nuova strategia 2026In un panorama macroeconomico globale segnato dall'incertezza, con il Fondo Monetario Internazionale che rivede al ribasso le stime di crescita per... Leggi anche: Reggio va controcorrente. Imprese straniere in aumento Argomenti più discussi: È online il nuovo portale istituzionale della Regione Lombardia; Innovation Days 2026 Lombardia Le sfide di un mondo in trasformazione e le nuove traiettorie di crescita; Regione Lombardia si rinnova: online il nuovo sito; Lombardia: Regione lancia nuova strategia per attrarre investimenti. Lombardia, hub europeo per gli investimenti tra Italia e estero. L'evento Lombardia Hub europeo: la nuova strategia per investimenti e sviluppo #ANSA x.com La nuova strategia della Lombardia per attrarre investimenti, assessore Guidesi: da leader del Paese a hub europeo e internazionaleA Roma la presentazione del progetto: numeri solidi, leadership consolidata e una sfida che cambia scala (mi-lorenteggio.com) Roma, 12 maggio 2026 – Regione Lombardia prosegue e rafforza la propria st ... mi-lorenteggio.com