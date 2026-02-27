reggio va controcorrente imprese straniere in aumento

A Reggio Emilia, il numero di imprese straniere attive sta crescendo, toccando quota 8.243 nel 2025. Rispetto all’anno precedente, si osserva un incremento di 39 unità, pari allo 0,5%. Questa tendenza suggerisce una leggera ma costante espansione nel tessuto imprenditoriale proveniente da altri paesi.

È salito a 8.243, nel 2025, il numero delle imprese attive straniere in provincia di Reggio Emilia. Rispetto all'anno precedente si registra una crescita di 39 unità, corrispondente allo 0,5%. Questo quanto rilevato dall'analisi della Camera di commercio dell'Emilia (in foto il presidente Stefano Landi), basandosi sui dati di Infocamere. Seppure contenuta nei numeri, si tratta di un'inversione di tendenza significativa rispetto ad un 2024 che si era chiuso con una flessione del 3,7%, ma anche di un trend diverso da quello che si è registrato sul numero delle imprese attive nella nostra provincia, diminuite dell'1,2%.

