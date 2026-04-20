Dal 15 al 17 maggio a Bologna si terrà l’undicesima edizione del Festival della Scienza Medica, dedicata a Fabio Roversi Monaco, figura di rilievo nel mondo accademico e finanziario scomparsa recentemente. L’evento vedrà la partecipazione di quattro premi Nobel, che si concentreranno sul tema “La nuova sanità”. La città si conferma come un punto di riferimento internazionale nel campo della ricerca medica.

Bologna, 20 aprile 2026 – “La nuova sanità”. Saranno quattro i premi Nobel a Bologna dal 15 al 17 maggio per l’undicesima edizione del Festival della Scienza Medica, dedicata a Fabio Roversi Monaco, già rettore dell’Unibo e presidente della Fondazione Carisbo, scomparso il 27 marzo scorso. Esplorare le frontiere della medicina moderna, dove la capacità di prevenire le patologie si fonde con l’accuratezza di trattamenti “su misura” per ogni singolo paziente. Una dedica speciale. Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna che ha dedicato questa edizione a Roversi Monaco, già Presidente della Fondazione, il Festival è realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna e trasforma il Complesso universitario di Santa Lucia e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli in un laboratorio di dibattito internazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival della Scienza Medica con 4 premi Nobel, ricordando Fabio Roversi-Monaco. “Bologna crocevia della ricerca mondiale”

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