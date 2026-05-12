La tensione tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita si riflette nelle dinamiche della regione del Golfo Persico, influenzando anche le vicende legate alla guerra in Iran. Le divergenze tra i due paesi, che si manifestano con azioni politiche e militari, contribuiscono a creare un clima di instabilità. Questi rapporti complicano ulteriormente gli equilibri geopolitici della zona, rendendo più difficile trovare soluzioni condivise alle crisi in atto.

In una regione già scossa dalla guerra in Iran, di recente è emersa una linea di frattura sempre più evidente tra i paesi del golfo Persico. È una spaccatura importante perché pesa sull’uscita dalla crisi, già difficile per le oscillazioni tra pace e guerra di Washington e Teheran, e perché complicherà pericolosamente la situazione regionale quando la crisi sarà superata. Negli ultimi mesi ci sono state forti tensioni tra paesi che hanno in comune il fatto di aver subìto le rappresaglie iraniane agli attacchi statunitensi e israeliani. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno ormai due visioni contrastanti e sono impegnati in una vera e propria “guerra fredda”.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La nuova guerra fredda del golfo Persico

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