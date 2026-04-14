Trump blocca lo Stretto di Hormuz e l’Iran minaccia tutti i porti del Golfo Persico e del Golfo di Oman

Lunedì, un rappresentante delle forze armate statunitensi ha annunciato l’avvio di un blocco dei porti iraniani, con l’obiettivo di costringere Teheran ad aprire lo Stretto di Hormuz e negoziare la fine di un conflitto durato più di sei settimane. In risposta, le autorità iraniane hanno minacciato di chiudere tutti i porti del Golfo Persico e del Golfo di Oman.

Trump ha dichiarato lunedì che l’esercito americano ha avviato un blocco dei porti iraniani nell’ambito degli sforzi per costringere Teheran ad aprire lo Stretto di Hormuz e ad accettare un accordo per porre fine alla guerra che infuria da oltre sei settimane. L’Iran ha risposto con minacce a tutti i porti del Golfo Persico e del Golfo di Oman, prendendo di mira i paesi alleati degli Stati Uniti. Almeno due petroliere che si stavano avvicinando allo stretto lunedì hanno fatto dietrofront poco dopo l’inizio del blocco statunitense, ha riferito il sito di monitoraggio navale MarineTraffic in un post su X. Trump afferma che il blocco nello Stretto di Hormuz è iniziato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump blocca lo Stretto di Hormuz e l’Iran minaccia tutti i porti del Golfo Persico e del Golfo di Oman Iran, Trump e Starmer: “Riapertura Stretto di Hormuz essenziale”, ma Teheran minaccia: “Se invasi, mineremo il Golfo Persico”“La riapertura dello Stretto di Hormuz è essenziale per garantire la stabilità del mercato energetico globale“. Golfo Persico: la Marina USA smina lo Stretto di Hormuz tra i colloquiMentre le delegazioni di Stati Uniti e Iran si confrontano a Islamabad, in Pakistan, per tentare di stabilizzare una tregua che ha fermato il... Trump e l'Iran: minacce, calcoli e il rischio del caos - Re Start 30/01/2026 MEDIO ORIENTE | Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. Nyt, Trump boccia la proposta dell'Iran sullo stop di 5 anni ad arricchimento uranio. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano. In agenda le ipotesi di cessate il - facebook.com facebook "La chiusura in corso dello Stretto di Hormuz è estremamente dannosa, e il ripristino della libertà di navigazione è di fondamentale importanza per noi". Lo afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza st x.com