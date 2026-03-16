Parma si illumina di lilla per la sensibilizzazione e la prevenzione dei disturbi alimentari

Ieri, domenica 15 marzo, a Parma i monumenti e alcune aziende della città si sono illuminati di lilla in occasione della Giornata Nazionale dei Disturbi Alimentari. L'iniziativa ha coinvolto vari edifici pubblici e privati per sensibilizzare la popolazione sulla tematica e promuovere la prevenzione. L'evento ha visto la partecipazione di diverse realtà locali che hanno deciso di aderire all'evento simbolico.

Il colore lilla, simbolo di consapevolezza e speranza, richiama una realtà spesso silenziosa e invisibile, ma profondamente presente Il colore lilla, simbolo di consapevolezza e speranza, richiama una realtà spesso silenziosa e invisibile, ma profondamente presente, seppur nascosta, nelle vite di tante persone e delle loro famiglie. I disturbi alimentari sono malattie complesse, che toccano corpo, identità, autostima e relazioni con gli altri. Attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione giovanile, agli insegnanti, ai preparatori sportivi e ai genitori, si intende ridurre i fattori di rischio per lo sviluppo dei disturbi alimentari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Fossacesia si illumina di lilla contro i disturbi alimentariPer l’occasione l’amministrazione comunale illuminerà di lilla due luoghi simbolo della città: la chiesa parrocchiale di San Donato e il suo storico... Altri aggiornamenti su Parma si illumina di lilla per la... Temi più discussi: Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, un accordo per la prevenzione dei disturbi alimentari; Disturbi del comportamento alimentare, Barilla illumina di lilla la sede di Pedrignano; Il Simbolismo in Italia. Origini e sviluppi di una nuova estetica 1883-1915 PARMA; DCA, l’allarme che colpisce 3 milioni di italiani: il segnale di Barilla. Parma-Cagliari 1-1: Folorunsho illumina, Oristanio risponde nel finaleDiretta Parma-Cagliari di venerdì 27 febbraio 2026: capolavoro di Folorunsho, pari di Oristanio. Corvi e Caprile decisivi ... calciomagazine.net Juventus-Parma 2-0: Bremer difende, Yildiz illumina, gol di David e Vlahovi?. Rosso a CambiasoJuventus-Parma è la gara d'esordio in questa Serie A Enilive 2025-2026 per i bianconeri. Tudor è riuscito a portare a casa i tre punti ma sono emerse alcune contraddizioni. La difesa è stata solida e ... ilmessaggero.it #Torino, #Casadei fuori col #Parma. #DAversa lo bacchetta: "Deve farsi domande" Il centrocampista azzurro rimane fuori contro il Parma e il tecnico del Toro lo bacchetta #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com Duomo Parma - facebook.com facebook