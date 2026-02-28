Dimagrire senza sforzo fisico | la nuova frontiera della termogenesi

Una ricerca ha dimostrato che abbassare alcuni aminoacidi nella dieta di topi stimola il loro metabolismo termogenico, portandoli a perdere peso senza ridurre l’assunzione di cibo o aumentare l’attività fisica. I topi hanno mostrato un incremento nel loro “motore di calore” interno, evidenziando un nuovo approccio per dimagrire senza sforzi fisici.

Abbassare specifici aminoacidi nella dieta ha fatto sì che i topi aumentassero il loro “motore di calore” interno e perdessero peso, senza mangiare meno né muoversi di più. L’effetto si è rivelato simile a quello di vivere a temperature quasi congelanti. Brividi al freddo possono essere fastidiosi, ma hanno un effetto benefico: costringono il corpo a consumare più calorie per mantenere la temperatura corporea. Questo fenomeno, noto come termogenesi, è stato osservato sia nei topi sia negli esseri umani. Molti ricercatori e aziende farmaceutiche cercano modi per attivare la termogenesi senza dover sopportare il freddo estremo. Philip Ruppert... 🔗 Leggi su Cibosia.it

