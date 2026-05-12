Chi sono i ballerini di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 e perché sono già famosi

Durante l’esibizione di Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì” alla Wiener Stadthalle di Vienna, i ballerini che accompagnano l’artista hanno attirato l’attenzione del pubblico. Le loro evoluzioni sono state molto applaudite e hanno contribuito a creare un momento visivamente suggestivo. La ballerina ha anche mostrato un dettaglio della gonna che si srotola, rivelando il tricolore italiano, mentre l’intera esibizione si è conclusa con un grande consenso del pubblico presente.

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