Chi sono i ballerini di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 e perché sono già famosi
Durante l’esibizione di Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì” alla Wiener Stadthalle di Vienna, i ballerini che accompagnano l’artista hanno attirato l’attenzione del pubblico. Le loro evoluzioni sono state molto applaudite e hanno contribuito a creare un momento visivamente suggestivo. La ballerina ha anche mostrato un dettaglio della gonna che si srotola, rivelando il tricolore italiano, mentre l’intera esibizione si è conclusa con un grande consenso del pubblico presente.
Vienna, 12 maggio 2026 - Ovazione per le evoluzioni dei ballerini e ovazione per la gonna della ballerina che si srotola e mostra il tricolore italiano sul palco della Wiener Stadthalle di VIenna durante l’esibizione di Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’. Nelle ultime edizioni dell’ Eurovision Song Contest mai l’Italia aveva suscitato così tanto l’entusiasmo degli appassionati eurofans. epa12948135 Sal Da Vinci of Italy performs the song 'Per Sempre Si' during the dress rehearsals for the first semi-final of the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 11 May 2026. The first semi-final of the ESC 2026 is scheduled for 12 May. EPAHANNIBAL HANSCHKE La coreografia.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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