Diciannove anni sono passati dall'avvio del festival dedicato al cinema spagnolo, un evento che ha visto si susseguire quasi venti edizioni. Il festival, conosciuto come La Nueva Ola, si propone di presentare le produzioni iberiche agli appassionati e agli addetti ai lavori. Nel corso degli anni, ha mantenuto la sua presenza nel panorama culturale, offrendo uno spazio di visibilità a film e registi provenienti dalla penisola iberica.

Eventi Diciannove le edizioni per La Nueva Ola, il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano organizzato da Exit Media, che quest’anno si è tenuto al cinema Barberini di Roma tra il 6 e il 10 maggio Eventi Diciannove le edizioni per La Nueva Ola, il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano organizzato da Exit Media, che quest’anno si è tenuto al cinema Barberini di Roma tra il 6 e il 10 maggio Diciannove anni iniziano ad essere un po’ per un festival indipendente. Eppure sono altrettante oggi le edizioni che si sono susseguite de La Nueva Ola, il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano organizzato da Exit Media, che quest’anno si è tenuto al cinema Barberini di Roma tra il 6 e il 10 maggio – con l’aggiunta delle proiezioni di mezzanotte al cinema Troisi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La Nueva Ola, l’immaginario iberico

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