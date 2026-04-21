Roma si tinge di Spagna e America Latina | arriva La Nueva Ola

Dal 6 al 10 maggio, il Cinema Barberini di Roma ospiterà la 19ª edizione de La Nueva Ola, un evento dedicato alla cinematografia iberoamericana. Durante questa settimana, il cinema si trasformerà nel punto di incontro per film provenienti dalla Spagna e dall’America Latina, con proiezioni e incontri dedicati alle produzioni di questa regione. L’iniziativa si svolge nel cuore della città, attirando appassionati e professionisti del settore.

Dal 6 al 10 maggio, il Cinema Barberini di Roma diventerà il fulcro della cinematografia iberoamericana ospitando la 19ª edizione de La Nueva Ola. La manifestazione, giunta al suo quarto anno di attività nella capitale, si propone come il principale punto di incontro in Italia per le produzioni provenienti dalla Spagna e dall’America Latina. Il programma dell’evento è strutturato attorno a diverse aree tematiche che permettono di esplorare l’ampio spettro del cinema di lingua spagnola. Le sezioni competitive, denominate La Nueva Ola del Cine Español e La Nueva Ola Latinoamericana, metteranno in gara i titoli per l’assegnazione del Premio Urban Vision Group.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma si tinge di Spagna e America Latina: arriva La Nueva Ola Notizie correlate Leggi anche: Il Ciclone passa, piglia e porta via. Tappami Levante, ola ola ola vo a dormire nell'aiola, piripì: le frasi indimenticabili di un film senza tempo In Spagna e America Latina c’è grande scandalo per queste personeDa settimane si parla molto dei "Therians", una piccola sottocultura presa pretestuosamente di mira per criticare le derive delle politiche...