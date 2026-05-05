Il programma della giornata si apre alle ore 15.00 con l’anteprima de La furia di Gemma Blasco, esordio alla regia, un’opera autobiografica che attraversa il trauma dell’abuso, la rabbia e la riappropriazione della propria voce attraverso il teatro. Alle ore 17.00 sarà presentato Runa Simi di Augusto Zegarra, premiato come Miglior Documentario al Tribeca Film Festival, che racconta l’avventura di Fernando, giovane attivista e doppiatore di Cusco, che lotta contro la Walt Disney per poter doppiare Il Re Leone in quechua. Il...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Al via “La Nueva Ola – Festival del Cinema spagnolo e latinoamericano”. Il programma di domani mercoledì 6 maggio

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Roma si tinge di Spagna e America Latina: arriva La Nueva OlaDal 6 al 10 maggio, il Cinema Barberini di Roma diventerà il fulcro della cinematografia iberoamericana ospitando la 19ª edizione de La Nueva Ola.

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La Nueva Ola, torna su MYmovies ONE lo spazio dedicato al cinema iberoamericanoDal 6 maggio una selezione di film in streaming sulla piattaforma di MYmovies per esplorare un cinema in perenne fermento. repubblica.it

La Nueva Ola, al via festival cinema spagnolo e latinoamericanoSi terrà a Roma dal 7 all'11 maggio, presso il Cinema Barberini e il Cinema Troisi, la 18a edizione de La Nueva Ola - Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, diretto da Iris Martín Peralta e ... ansa.it

Il 6 e il 10 maggio al Cinema Barberini di Roma verrà proiettato “La casa” di Álex Montoya, l’adattamento dell’omonimo graphic novel di Paco Roca, durante il Festival La Nueva Ola! Qui trovate tutte le informazioni: https://www.tunue.com/ladattamento-de-la-c - facebook.com facebook

Dal 6 al 10 maggio, torna al Cinema Barberini di Roma il Festival di cinema spagnolo e latinoamericano "La Nueva Ola" di @EXITmedia. Per scaricare il programma e acquistare i biglietti, visita il sito web: lanuevaola.org x.com