Cambierà la tassa di soggiorno Esenzione per i dipendenti che alloggiano qua per lavoro

Santo Stefano Magra, 26 febbraio 2026 – E’ stata proposta nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Santo Stefano una modifica al regolamento per la tassa di soggiorno approvato l’anno scorso, il cambiamento ora dovrà fare un passaggio in consiglio comunale. L’amministrazione comunale di Santo Stefano infatti intende estendere l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno ai lavoratori dipendenti che per esigenze lavorative e di servizio si trovino nella condizione di dover soggiornare nel territorio comunale. Un gesto per evitare di creare una discriminazione rispetto alle previsioni sul punto statuite dai Comuni limitrofi, e ritenendolo equo e opportuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

