Altro che bus gratis e affitti ridotti La New York di Mamdani è solo fuffa

A quattro mesi dall’insediamento, il sindaco eletto con il sostegno di diverse forze di sinistra ha annunciato di aver abbandonato molte delle promesse fatte durante la campagna elettorale. Tra le misure che non saranno più adottate ci sono il trasporto pubblico gratuito e la riduzione degli affitti, annunciati in precedenza come interventi chiave per migliorare la qualità della vita in città. La sua amministrazione ha così fatto marcia indietro rispetto alle promesse iniziali.

A ormai quattro mesi dall’insediamento alla guida di New York, il bilancio politico di Zohran Mamdani, sindaco socialista musulmano della città, appare già segnato da un evidente scarto tra le tante promesse elettorali e le decisioni adottate una volta entrato a City Hall. La campagna che lo aveva portato alla vittoria era stata costruita attorno a un messaggio chiaro: rendere la città più accessibile, alleggerire il peso degli affitti e intervenire sul sistema scolastico per migliorare le condizioni di apprendimento e garantire trasporti gratis. Oggi, tuttavia, molte di quelle priorità vengono ridimensionate, frenate da vincoli di bilancio che l’amministrazione ha indicato come ostacolo principale all’attuazione del programma.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Altro che bus gratis e affitti ridotti. La New York di Mamdani è solo fuffa Leggi anche: Mamdani sotto pressione: la moglie e i like pro-Hamas che imbarazzano il sindaco New York “Una volta che ne usi uno è difficile dimenticare quanto ci si senta più puliti”: la “rivoluzione” del bidet del sindaco di New York MamdaniDall’igiene all’ecologia, il primo cittadino Zohran Mamdani installa i bidet nella residenza ufficiale.