Morto Beppe Savoldi | il mondo del calcio piange la scomparsa dell’ex bomber di Bologna e Napoli Aveva 79 anni

Da calcionews24.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Beppe Savoldi, ex calciatore noto per aver giocato con le maglie di Bologna e Napoli. Aveva 79 anni e la sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio nel mondo del calcio. Savoldi è stato uno dei principali attaccanti italiani degli anni Settanta, riconosciuto per le sue prestazioni sui campi di calcio. La sua carriera si è svolta principalmente nel calcio italiano, lasciando un segno significativo.

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