Beautiful anticipazioni 22 aprile 2026 | Hollis è morto per overdose Li sospetta di Sheila

In un episodio in onda oggi su Canale 5, vengono svelate nuove vicende a Beautiful. Hollis è morto per overdose, mentre Li nutre sospetti su Sheila. La puntata si concentra sulle ripercussioni di questi eventi e sulla tensione tra i personaggi coinvolti, aprendo la strada a ulteriori sviluppi nella trama. La storia si svolge tra rivelazioni, sospetti e nuove dinamiche tra i protagonisti.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che saranno ancora tutti increduli dopo aver scoperto che Hollis è morto e non appena arriveranno i risultati dell'autopsia saranno ancora più scioccati. Anticipazioni Beautiful 22 aprile 2026: Tom e Hollis sono stati uccisi? Cosa pensa Li A causare la morte di Hollis è stata una overdose, proprio come è successo nei giorni scorsi a Tom, quest'ultimo era pulito da molto tempo ed è per questo che la notizia ha sconvolto tutti. L'autopsia ha permesso di scoprire che ad uccidere entrambi è stata la stessa stupefacente sostanza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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