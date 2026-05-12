La musica che unisce | il sound dei Ranaway travolge gli studenti Erasmus

Giovedì sera, presso la sede di viale Spazzoli di una scuola di musica, si è tenuto un evento che ha visto la partecipazione di studenti provenienti da diversi paesi europei. Durante la serata, sono state eseguite performance musicali che hanno coinvolto i giovani, creando un’atmosfera di scambio culturale attraverso il linguaggio universale della musica. L’evento ha rafforzato il legame tra i partecipanti, superando le differenze linguistiche e culturali.

La musica non ha bisogno di traduttori, e la serata di giovedì ne è stata la prova tangibile. Nella sede di viale Spazzoli della Cosascuola Music Academy, le note hanno abbattuto i confini geografici durante un evento speciale che ha visto protagonisti i giovani e l’integrazione europea.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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