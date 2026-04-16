Talenti stranieri che scelgono Cesena in Erasmus l' assessora Macrelli incontra gli studenti del Conservatorio

Martedì 14 aprile, l’assessora alle Politiche giovanili e ai Progetti europei ha incontrato una delegazione di studenti stranieri del Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’ nella sala Specchi del palazzo comunale. Gli studenti partecipano al progetto Erasmus+ ‘Nordic Music’ e hanno scelto Cesena come meta per il loro soggiorno di studio. L’incontro si è concentrato sulla presentazione delle attività in corso e sul loro percorso formativo nella città.

Nella mattinata di martedì 14 aprile, l’assessora alle Politiche giovanili e ai Progetti europei Giorgia Macrelli ha incontrato nella sala Specchi del palazzo comunale una delegazione di studenti stranieri del Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’, impegnati nel progetto Erasmus+ ‘Nordic Music.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate A lezione di vita e letteratura: Marcello Fois incanta gli studenti del professionale Versari MacrelliNon è stata una mattinata scolastica come le altre quella del 29 gennaio per gli studenti dell’istituto professionale Versari Macrelli. Vacanze Pasqua 2026, gli italiani scelgono l’estero mentre gli stranieri l’ItaliaUna Pasqua all’insegna degli spostamenti quella del 2026, con un incremento del 17% rispetto al 2025 delle prenotazioni da parte dei turisti italiani. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Talenti@MO: anche CNA Modena e CNA Formazione al fianco delle imprese per attrarre competenze e valorizzare il territorio; Vinitaly, l’export Fvg cresce. Gli altri calano. «Così aiuto i pensionati stranieri a stabilire il loro buen retiro in Piemonte. I giovani? In pochi scelgono Torino, al massimo i nomadi digitali»Mariella Bonelli è una relocation concierge: «Nelle Langhe arrivano molti olandesi mentre su Torino il quadro è più variegato. Io spesso vengo coinvolta da notai e agenzie immobiliari nelle procedure ... torino.corriere.it L'affido familiare aiuta i minori stranieri, ma lo scelgono in pochissimiMohammed è arrivato in Italia dall’Egitto all’età di 16 anni, da solo. Vive con Daniela e Alberto, i suoi genitori affidatari, che – più di una casa e del cibo – gli «hanno dato amore» dopo una dura ... avvenire.it Talento vero, questa volta tutto italiano Spesso parliamo dei talenti delle giovanili bianconere, menzionando per lo più giocatori stranieri perchè lo scouting ormai è internazionale e quindi si attinge dappertutto Oltre che per questioni di prezzi, visto che - facebook.com facebook Ciro Ferrara fa una riflessione su Antonio Vergara in ottica Nazionale L'ex difensore azzurro chiede più coraggio nel preferire i talenti italiani a quelli stranieri #SSCNapoli #Vergara #Nazionale #CiroFerrara x.com