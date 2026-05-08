Forlimpopoli e la Svezia unite dalla musica | trecento studenti coinvolti nell' Erasmus ' Dante'

A Forlimpopoli, oltre trecento studenti provenienti da diversi paesi stanno lavorando insieme a un musical internazionale nell'ambito del progetto Erasmus dedicato a Dante. L'iniziativa mira a favorire incontri tra giovani di origini diverse, utilizzando l’arte musicale come strumento di comunicazione e scambio culturale. L’attività coinvolge studenti italiani e svedesi, che collaborano per realizzare uno spettacolo che unisce creatività e diversità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un musical internazionale per costruire relazioni, valorizzare le differenze e promuovere inclusione attraverso arte e creatività. È questo l’obiettivo del progetto Erasmus “Dante”, nato dalla collaborazione tra l’Istituto comprensivo Rosetti di Forlimpopoli e la School of Arts in Piteå, in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Mille studenti del liceo Marconi nell'auditorium Flaiano per l'Erasmus DayUn teatro gremito, circa mille studenti del biennio, entusiasmo e uno sguardo rivolto all’Europa. Musica e cultura: Matera e la Spagna si incontrano con Erasmus+Il Liceo Tommaso Stigliani di Matera ha aperto le proprie porte alla delegazione del Conservatorio Ramón Garay di Jaén, dando il via a un importante... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Forlimpopoli e la Svezia unite dalla musica: trecento studenti coinvolti nell'Erasmus 'Dante'; Nuovo volto per via Marina a San Mauro Mare; AAA Cosimo I cercasi: audizioni per il Granduca a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Forlimpopoli Folk Club: ecco la nyckelharpaUn viaggio musicale che attraversa secoli e confini, mettendo in dialogo tradizione e sperimentazione: si chiude così la stagione 2025-2026 del Forlimpopoli Folk Club, con un appuntamento che unisce ... ilrestodelcarlino.it PLAY-OFF: Il Basketball Club Lucca vince anche a Forlimpopoli e passa ai quarti di finale Baskers Forlimpopoli – Basketball Club Lucca 14/22 – 34/34 – 48/55 – 61/71 14/22 – 20/12 – 14/21 – 13/16 Forlimpopoli Borciu, Brighi A 9, Brighi L 5, Ruscelli 6, Vico 1 facebook FORLIMPOPOLI (FC) " : , ` " instagram.com/p/DX_rZpJglQV/… x.com