Forlimpopoli e la Svezia unite dalla musica | trecento studenti coinvolti nell' Erasmus ' Dante'

Da forlitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlimpopoli, oltre trecento studenti provenienti da diversi paesi stanno lavorando insieme a un musical internazionale nell'ambito del progetto Erasmus dedicato a Dante. L'iniziativa mira a favorire incontri tra giovani di origini diverse, utilizzando l’arte musicale come strumento di comunicazione e scambio culturale. L’attività coinvolge studenti italiani e svedesi, che collaborano per realizzare uno spettacolo che unisce creatività e diversità.

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Un musical internazionale per costruire relazioni, valorizzare le differenze e promuovere inclusione attraverso arte e creatività. È questo l’obiettivo del progetto Erasmus “Dante”, nato dalla collaborazione tra l’Istituto comprensivo Rosetti di Forlimpopoli e la School of Arts in Piteå, in.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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