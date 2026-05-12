Arezzo, 12 maggio 2026 – Ha aperto i battenti lunedì 11 maggio la mostra del Primo Concorso di Pittura "Scopri i tesori di Arezzo" rivolto alle scuole elementari e medie del territorio comunale, organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale in collaborazione con Accademia dell'Arte Croma. La mostra è allestita nel loggiato al secondo piano del Palazzo Comunale, con orario 9:00 – 13:30 dal lunedì al sabato, 15:00 – 17:30 nei pomeriggi di martedì e giovedì. Sono esposti i disegni dei 24 vincitori insieme ad altri 60 selezionati dalla giuria tra i circa quattrocento pervenuti. La mostra resterà aperta fino a lunedì 18 maggio. La premiazione si svolgerà sabato 16 maggio ore 16:00 presso l'Auditorium Guido D’Arezzo Caurum Hall (Arezzo Fiere e Congressi via L.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra del Primo Concorso di Pittura “Scopri i tesori di Arezzo” rivolto alle scuole elementari e medie

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