È stato annunciato il concorso di pittura “Scopri i Tesori di Arezzo”, promosso dalla presidenza del consiglio comunale. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole elementari e medie e si svolge in collaborazione con l’Accademia dell’Arte Croma. Il concorso mira a far emergere le capacità artistiche dei giovani partecipanti attraverso attività dedicate alla scoperta e rappresentazione dei luoghi e dei valori della città.

Ogni concorrente potrà partecipare con una sola proposta che dovrà, di concerto con l’insegnante, realizzare durante le attività didattiche La presidenza del consiglio comunale organizza il primo Concorso di Pittura “Scopri i Tesori di Arezzo” destinato alle scuole elementari e medie, in collaborazione con l’Accademia dell’Arte Croma. L’iniziativa è stata illustrata dal presidente del consiglio comunale Luca Stella che ha ricordato come “la novità di tale progetto sia rappresentata dal tentativo di valorizzare la creatività degli aretini più piccoli. In quante scuole si cela un giovane artista che magari un giorno potrà diventare un grande pittore? Noi stiamo cercando proprio quel potenziale talento e affinché si esprima lo invitiamo a scoprire le bellezze di Arezzo, la sua ricchezza di opere d’arte, i suoi Tesori”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - “Scopri i Tesori di Arezzo”, il concorso per far emergere la vocazione artistica dei piccoli aretini

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