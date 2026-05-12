Gianni Venturi, docente e studioso, è scomparso domenica sera a Ferrara all’età di 88 anni. La sua morte ha suscitato attenzione, considerando il ruolo che aveva nel mondo accademico e le sue attività. Venturi era conosciuto per la sua disponibilità e capacità comunicative, caratteristiche che lo contraddistinguevano nel suo percorso professionale. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Ognuno di noi ha molte identità, e così anche Gianni – il professor Gianni Venturi, che è mancato domenica sera a Ferrara all’età di 88 anni – era più di una persona. Vi è il Venturi professore ordinario di letteratura italiana all’ Università di Firenze, raffinato lettore di Dante, studioso di Tasso e di autori contemporanei come Cesare Pavese e i suoi amatissimi Giorgio Bassani ed Elsa Morante. Tra i primi in Italia a studiare la rappresentazione dei giardini nella letteratura europea, ci spiegò come il giardino fosse “teatro del mondo”. Vi è il Venturi direttore di istituzioni culturali, come il Centro Bassani, instancabile organizzatore di conferenze, autore di centinaia di articoli sulla stampa cittadina (tra cui il Resto del Carlino).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La morte di Gianni Venturi: "Docente e studioso, generoso ed eloquente"

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