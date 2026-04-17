Morte avvelenate interrogata ancora una volta la cugina di Gianni Di Vita

Da tgcom24.mediaset.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cugina di Gianni Di Vita è stata nuovamente interrogata dagli inquirenti nel corso delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara di Vita, avvenute a fine dicembre a Pietracatella. Le due donne sono decedute in circostanze che hanno portato a sospetti di avvelenamento con ricina, un veleno molto potente. Le autorità continuano a raccogliere elementi nel caso.

Faccia a faccia ancora una volta tra la cugina di Gianni Di Vita e chi indaga sulla morte di sua moglie, Antonella Di Ielsi e della figlia Sara di Vita, decedute a fine dicembre a Pietracatella, in Molise a causa di un sospetto avvelenamento da ricina, un potente veleno. Gli inquirenti potrebbero risentire anche il padre e marito delle vittime.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

morte avvelenate interrogata ancora una volta la cugina di gianni di vita
© Tgcom24.mediaset.it - Morte avvelenate, interrogata ancora una volta la cugina di Gianni Di Vita

Notizie correlate

Madre e figlia morte avvelenate, cugina di Gianni Di Vita convocata a sorpresa in Questura: il motivoPossibile svolta nell’omicidio di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate dopo una cena in famiglia consumata nei giorni...

Madre e figlia avvelenate, nuova audizione per la cugina di Gianni Di VitaGli inquirenti approfondiscono i rapporti familiari, mentre resta da chiarire come la ricina si trovasse su una delle vittime.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Morte avvelenate, a Campobasso interrogati altri parenti e amici; Avvelenamento madre e figlia a Campobasso: il padre cambia avvocato; Antonella e Sara avvelenate con la ricina: il marito e l'altra figlia interrogati per dieci ore; Avvelenate con i semi di ricina, interrogati a Campobasso padre e figlia maggiore.

gianni di vita morte avvelenate interrogata ancoraMorte avvelenate: la cugina di Gianni Di Vita sentita di nuovo per oltre 4 oreConvocata di nuovo in Questura a Campobasso per essere sentita la cugina di Gianni Di Vita, insegnante che vive a pochi metri di distanza dalla casa dove si è consumata la tragedia di Pietracatella e ... ansa.it

gianni di vita morte avvelenate interrogata ancoraMadre e figlia morte avvelenate, cugina di Gianni Di Vita convocata a sorpresa in Questura: il motivoMadre e figlia morte avvelenate: Gianni Di Vita e la cugina chiamati di nuovo in questura, ascoltata prima la donna ... virgilio.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.