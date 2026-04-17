La cugina di Gianni Di Vita è stata nuovamente interrogata dagli inquirenti nel corso delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara di Vita, avvenute a fine dicembre a Pietracatella. Le due donne sono decedute in circostanze che hanno portato a sospetti di avvelenamento con ricina, un veleno molto potente. Le autorità continuano a raccogliere elementi nel caso.

Faccia a faccia ancora una volta tra la cugina di Gianni Di Vita e chi indaga sulla morte di sua moglie, Antonella Di Ielsi e della figlia Sara di Vita, decedute a fine dicembre a Pietracatella, in Molise a causa di un sospetto avvelenamento da ricina, un potente veleno. Gli inquirenti potrebbero risentire anche il padre e marito delle vittime.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte avvelenate, interrogata ancora una volta la cugina di Gianni Di Vita

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