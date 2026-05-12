Un evento intitolato “Dal Pacini non si scende” si è svolto recentemente, promosso dall’Associazione Zeno Colò in collaborazione con altre realtà locali. La manifestazione si è concentrata sullo stato dell’ospedale Pacini, situato in una zona considerata disagiata, attirando diversi partecipanti e rappresentanti del territorio. L’iniziativa ha evidenziato le criticità dell’area, senza però prevedere decisioni immediate o interventi ufficiali.

L’evento organizzato dall’ Associazione Zeno Colò, “Dal Pacini non si scende”, in collaborazione con il Crest (Comitato regionale emergenza sanità toscana, e nella foto il presidio), e con la partecipazione attiva di tante altre associazioni della Montagna Pistoiese, ha confermato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, che la Montagna ha una voce sola e pretende il riconoscimento del presidio ospedaliero in area disagiata, con tutto ciò che ne consegue. "A mancare, però, sono state ancora una volta le uniche voci che contano davvero, quelle della Giunta regionale, che su questa vicenda ha il potere di decidere, ma continua a nascondersi dietro comunicati tardivi e vuote formule burocratiche".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La Montagna ha una voce sola: ospedale Pacini in area disagiata"

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