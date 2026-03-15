Mobilitazione per l’ospedale Pacini La Montagna si prepara all’evento

A venti giorni dall’ultimo aggiornamento, la situazione all’ex ospedale Pacini rimane critica e la Montagna si sta organizzando per una mobilitazione. Sono stati annunciati eventi e manifestazioni per chiedere interventi e chiarimenti sulla gestione dell’ospedale. La popolazione locale si sta preparando a partecipare in modo compatto, mentre le autorità sanitarie e amministrative non hanno ancora comunicato nuove decisioni ufficiali.

A venti giorni dall’ultimo aggiornamento la situazione all’ex ospedale Pacini non migliora. L’ Associazione Zeno Colò e il Crest tornano a farsi sentire, con la determinazione di chi sa di combattere una battaglia che non riguarda solo una valle, ma un principio fondamentale: la salute pubblica non può essere un diritto a geometria variabile. L’11 febbraio le due associazioni hanno scritto ai 29 sindaci dei comuni legati ai cinque ospedali di area disagiata della Asl Sud Est, chiedendo solidarietà concreta e una mozione che sancisca un principio semplice quanto urgente: in Toscana non possono esistere cittadini di serie B. A sostegno dell’appello, le parole del pastore Martin Niemöller, sopravvissuto ai campi nazisti: "Prima vennero a prendere i socialisti, poi i sindacalisti, e infine gli ebrei. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mobilitazione per l’ospedale Pacini. La Montagna si prepara all’evento Articoli correlati Mobilitazione in Irpinia contro la riforma Nordio: si prepara la protestaL’iniziativa, con il coordinamento del referente campano del Comitato, l’ex presidente del Tribunale di Napoli Ettore Ferrara, e i componenti della... Arriva la fiamma olimpica, Parma si prepara all'evento: come cambia la viabilità sulla via EmiliaIn occasione del “Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026”, in programma domani 8 gennaio 2026 a Parma, sono previste importanti modifiche... Contenuti e approfondimenti su Mobilitazione per l'ospedale Pacini La... Temi più discussi: Mobilitazione per l’ospedale Pacini. La Montagna si prepara all’evento; 8 marzo, Rivogliamo Area Donna ricorda la battaglia di Cristina; Sanità, a Polistena una marcia silenziosa per difendere l’ospedale; Big Yellow Friday – 13 marzo 2026 | Giornata di sensibilizzazione sulle malattie del fegato nei bambini - HUG. Mobilitazione per l’ospedale Pacini. La Montagna si prepara all’eventoLa Zeno Colò e il Crest tornano a farsi sentire dopo aver chiesto aiuto a tutti i sindaci di area disagiata. Intanto la radiologia per ora non riapre, la ginecologa non è stata sostituita e la neurolo ... lanazione.it Tropea torna in piazza per l’ospedale: «Senza risposte avanti con la mobilitazione, pronti a portare la questione a Roma»Partecipato incontro informativo in piazza Vittorio Veneto organizzato dal comitato Costa degli Dei. Nei giorni scorsi un vertice con i commissari Asp non ha soddisfatto gli attivisti: «Chiusi a ricci ... ilvibonese.it Lo sciopero dei rider: in 34 piazze italiane la mobilitazione per un contratto: “Chiediamo diritti” x.com "Rights for rider": un cartello per un salario dignitoso, tutele e sicurezza. I rider scendono in oltre 30 piazze nella giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil e, con le loro voci o attraverso il sindacato, denunciano lo sfruttamento quotidiano. Turni d facebook