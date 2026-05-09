Hantavirus Andes i casi fuori dalla nave MV Hondius diventano il nodo per l’OMS | Monitorare sintomi precoci

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando i contatti legati al focolaio di Hantavirus Andes, che si è sviluppato sulla nave MV Hondius. Oltre ai passeggeri a bordo, l’attenzione si concentra anche sui quattro passeggeri italiani che hanno viaggiato su un volo KLM collegato a uno dei casi confermati. Le autorità sanitarie invitano a prestare attenzione ai sintomi precoci e a segnalare eventuali problemi di salute.

L’OMS segue il tracciamento dei contatti legati al focolaio sulla MV Hondius, che coinvolge anche l’Italia dopo il monitoraggio attivato su quattro passeggeri transitati su un volo KLM collegato a uno dei casi confermati. Il ceppo Andes è l’unico hantavirus noto per la trasmissione da persona a persona e le autorità sanitarie invitano a prestare attenzione ai sintomi precoci dell’infezione, tra cui febbre, dolori muscolari e disturbi gastrointestinali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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