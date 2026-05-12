La mentalità del granchio | Gaspare Grammatico torna in libreria con il commissario Indelicato

L'autore Gaspare Grammatico torna in libreria con un nuovo romanzo che vede protagonista il commissario Antonio Indelicato, conosciuto anche come Nenè. Grammatico, che divide il suo tempo tra Torino e Milano, ambienta questa storia nella città natale del personaggio. La narrazione si concentra sulle vicende di Indelicato, mantenendo uno stile che punta a coinvolgere il lettore attraverso una trama che si svolge tra i luoghi familiari del protagonista.

di Anita Curci Gaspare Grammatico vive tra Torino e Milano, ma è nella città natale che si muove il commissario Antonio Indelicato, per tutti Nenè. È infatti a Trapani che lo scrittore siciliano ha ambientato i suoi romanzi polizieschi, editi da Il Giallo Mondadori, a partire dal primo della saga, Una questione di equilibrio (2023), seguito da Le spine del ficodindia (2024). Il terzo volume, La mentalità del granchio, sarà disponibile online e in tutte le librerie italiane dal 26 maggio 2026 (in preordine già dal 20). Ci troviamo al teatro della Villa Comunale di Trapani, è sera e le prove generali della Tosca di Puccini non sono ancora cominciate.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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