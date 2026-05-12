La medicina non è uguale per tutti | a Pontecagnano Faiano il 1° evento pubblico di Artemide
Il 15 maggio alle 18.30 presso l’Ex Tabacchificio Centola si terrà il primo evento pubblico promosso da Artemide, un’associazione dedicata alla promozione della cultura della medicina di genere. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto sulla tematica, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di considerare differenze di genere nelle pratiche mediche. L’appuntamento è aperto a tutti e mira a favorire un dialogo informato su questo tema.
E' in programma il 15 maggio alle ore 18.30 presso l’Ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano il primo evento pubblico promosso da Artemide, la nuova associazione dedicata alla diffusione della cultura della medicina di genere. L’incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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