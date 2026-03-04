Il tempo delle tabacchine | a Pontecagnano Faiano la mostra su lavoro ed emancipazione

A Pontecagnano Faiano domenica 8 marzo alle 11:00 si terrà l'inaugurazione della mostra intitolata

Domenica 8 marzo, alle ore 11:00, presso l'Ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano, si terrà l'inaugurazione della mostra "Il Tempo delle Tabacchine". L'esposizione è dedicata alla storia delle donne impiegate nella struttura e al loro ruolo nello sviluppo economico e sociale della zona. Il percorso espositivo illustra le condizioni lavorative e la vita sociale delle operaie avvalendosi di immagini, testimonianze dirette e materiali d'epoca. L'iniziativa documenta il processo di emancipazione femminile all'interno della fabbrica, ripercorrendo le conquiste sociali, la ricerca di autonomia e le dinamiche di solidarietà tra le lavoratrici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

