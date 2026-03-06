Pontecagnano Faiano anziana derubata in casa

Una donna di 75 anni è stata derubata a Pontecagnano Faiano, in un appartamento al settimo piano di Piazza Felice Sabbato. Secondo quanto riferito, una signora si è presentata fingendo di voler fare amicizia, poi una volta entrata nell’abitazione ha somministrato un narcotico all’anziana. L’incidente si è verificato nel corso di un incontro che sembrava inizialmente amichevole.

Una anziana di 75 anni in Piazza Felice Sabbato a Pontecagnano Faiano in un appartamento al settimo piano è stata avvicinata da una signora che con una scusa la ha avvicinata per fare amicizia ma giunta nell’appartamento ha narcotizzato la donna. Durante i suo momento di incoscienza ha trafugato preziosi e danaro e si è data alla fuga. Sul posto le forze dell’ordine che stanno effettuando indagini per risalire agli autori. Non è la prima volta che il comune e’ teatro di simili atti criminali. VIDEO Rapine a distributori di carburante e negozi, cinque persone arrestate. Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti, Oricchio: “Dispiace che temi come. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

