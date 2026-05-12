La Martha Graham Dance Company sarà in scena al Teatro Comunale di Modena
La Martha Graham Dance Company si esibirà al Teatro Comunale di Modena il 12 maggio 2026 alle ore 20. La compagnia di danza statunitense è nota per il suo ruolo pionieristico nella danza moderna. L’appuntamento è previsto per una serata che vedrà interpretazioni di coreografie storiche e nuove creazioni. La rappresentazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e l’ingresso sarà aperto al pubblico.
martedì 12 maggio 2026 alle 20.30 con uno spettacolo che celebra i cento anni di attività. In programma, un excursus nel repertorio della compagnia, con gli storici Errand Into the Maze, Diversion of Angels, Steps in the.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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L'11 maggio 1894 nasceva Martha Graham. Tra danza e diplomazia, la madre della modern dance si fece artefice di una moderna concezione di movimento, tra corpo e storia. L'articolo di Ludovica Taurisano. facebook
Tra mezz'ora comincia l'ultima performance della Martha Graham Dance Company, tornata ad esibirsi qui dopo cinquantuno anni dalla sua ultima presenza a Venezia, in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua fondazione. Buon pomeriggio x.com
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