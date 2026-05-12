La Martha Graham Dance Company sarà in scena al Teatro Comunale di Modena

La Martha Graham Dance Company si esibirà al Teatro Comunale di Modena il 12 maggio 2026 alle ore 20. La compagnia di danza statunitense è nota per il suo ruolo pionieristico nella danza moderna. L’appuntamento è previsto per una serata che vedrà interpretazioni di coreografie storiche e nuove creazioni. La rappresentazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e l’ingresso sarà aperto al pubblico.

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