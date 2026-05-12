La Martha Graham Dance Company sarà in scena al Teatro Comunale di Modena

Da modenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Martha Graham Dance Company si esibirà al Teatro Comunale di Modena il 12 maggio 2026 alle ore 20. La compagnia di danza statunitense è nota per il suo ruolo pionieristico nella danza moderna. L’appuntamento è previsto per una serata che vedrà interpretazioni di coreografie storiche e nuove creazioni. La rappresentazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e l’ingresso sarà aperto al pubblico.

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martedì 12 maggio 2026 alle 20.30 con uno spettacolo che celebra i cento anni di attività. In programma, un excursus nel repertorio della compagnia, con gli storici Errand Into the Maze, Diversion of Angels, Steps in the.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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