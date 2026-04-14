La danza della pluripremiata MM Contemporary Dance Company al Teatro della Società

Al Teatro della Società di Lecco si esibisce la compagnia di danza contemporanea, riconosciuta con numerosi premi, diretta da Michele Merola. La performance porta sul palco uno spettacolo di danza moderna, con coreografie e interpreti di livello internazionale. La serata si inserisce nel calendario di eventi dedicati alle arti performative e si preannuncia come una delle rappresentazioni più attese della stagione.

La danza contemporanea della pluripremiata compagnia MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola arriva sul palco del Teatro della Società di Lecco. L'evento si terrà domani, mercoledì 15 aprile alle ore 21, con due creazioni coreografiche che tengono insieme la danza, la musica e la.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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