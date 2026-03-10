Al Teatro Salieri Bolero Soirée con la MM Contemporary Dance Company

Al Teatro Salieri si tiene l’ultimo spettacolo della Stagione 25-26: “Bolero Soirée” con la MM Contemporary Dance Company. Lo spettacolo combina il ritmo ipnotico del Bolero e le melodie barocche di Vivaldi, trasformando musica e coreografia in un’esibizione artistica. L’evento coinvolge il pubblico con una rappresentazione che unisce musica e danza in modo fluido e diretto.

Il crescendo ipnotico del Bolero e le passioni barocche di Vivaldi diventano linguaggio del corpo per l'ultimo appuntamento in danza della Stagione 25-26 al Teatro Salieri di Legnago. Bolero Soirée – Bolero Vivaldi Umane Passioni della MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, va in scena mercoledì 11 marzo alle ore 20.45. Lo spettacolo riunisce due creazioni firmate dal celebre coreografo, costruite su brani lontani nel tempo ma uniti da una forte tensione espressiva. Da una parte la progressione...