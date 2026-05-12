La nuova maglia della Juventus sta attirando l'attenzione tra i tifosi, che sono pronti ad indossarla anche senza seguire una partita in programma. Questo modello, lanciato recentemente, ha generato molto interesse tra gli appassionati, indipendentemente dall’andamento della squadra. La presentazione della maglia si è svolta in un momento di tensione, ma comunque di grande attenzione verso i dettagli del nuovo capo.

La nuova maglia della Juventus arriva in un momento delicato, ma comunque di entusiasmo: mancano ancora due partite alla fine della stagione, la squadra di Luciano Spalletti si sta giocando l’accesso alla prossima UEFA Champions League e attorno ai bianconeri c’è quella tensione da fine maggio che in Italia conosciamo bene: calcoli, classifiche aperte, gente che refresha le app sportive per vedere in tempo reale i risultati. Eppure oggi, per qualche ora, il discorso si è spostato altrove, ovvero sulla nuova maglia. E soprattutto su una cosa abbastanza rara nel calcio contemporaneo: una maglia che sembra piacere a tutti. La nuova maglia della Juventus indossata da Kenan Yildiz Che poi, a guardarla bene, il motivo è abbastanza semplice.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La maglia della Juventus è un capo che la gente vorrebbe mettere anche senza una partita da guardare

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Questa MAGLIA della JUVENTUS è il MEME del 2026

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«Sto vivendo uno stato di innamoramento da adolescente per un cantante, una star internazionale. Non faccio che guardare i suoi video, anche se razionalmente so che è una follia. Consigli per uscirne?». Risponde Elena Di CioccioIl mio entusiasmo per questo spazio si rinnova ogni volta che chi scrive torna, riapre il dialogo e chiude il cerchio.

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Bonansea la certezza, Dorsin e Uffren le novità. La Top 11 della 21ª di Serie A WomenLa certezza è rappresentata da Barbara Bonansea, fresca di record di presenze con la maglia della Juventus e autrice di un gol nel 3-3 contro l'Inter. tuttomercatoweb.com