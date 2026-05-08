Sto vivendo uno stato di innamoramento da adolescente per un cantante una star internazionale Non faccio che guardare i suoi video anche se razionalmente so che è una follia Consigli per uscirne? Risponde Elena Di Cioccio
Una giovane donna si confida con un’esperta, raccontando di essere presa da un intenso innamoramento per una star internazionale. Nonostante sappia che si tratta di una passione passeggera, non riesce a smettere di guardare i video dell’artista. La domanda riguarda i modi per smorzare questa forte emozione, mentre l’esperta risponde con consigli pratici. La conversazione mette in luce come le emozioni forti possano dominare i pensieri, anche in età adulta.
Il mio entusiasmo per questo spazio si rinnova ogni volta che chi scrive torna, riapre il dialogo e chiude il cerchio. La settimana scorsa avevamo lasciato un’amica al palo con le relazioni: desiderosa di compagnia, ma allergica all’idea di buttarsi nella mischia. Indipendente, autonoma, eppure bloccata — in attesa che qualcuno trovi il coraggio (o la forza d’assedio) per espugnare la sua chiusura. Felice di sapere che la mia risposta è stata accolta dalla destinataria con slancio e divertimento. Se ve la siete persa, potete recuperare la puntata qui o ascoltarne un sunto assieme alla risposta della protagonista e ai vostri commenti, nella prima puntata del podcast di Segreti.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie correlate
«L'incrocio fra i nostri sguardi, il sesso incredibile. Lui è il tipo che non sa dove dormirà domani. Io ho una vita tranquilla, ma sono a pezzi da quando se ne è andato». Risponde Elena Di CioccioVi ringrazio per la fiducia e la partecipazione che rinnovate settimana dopo settimana.
Leggi anche: «Da 10 anni lavoro nell'azienda di famiglia. Le ferie sono un miraggio. Se mi ammalo, chiude. Sono in una gabbia incatenato dai sensi di colpa». Risponde Elena Di Cioccio