Una giovane donna si confida con un’esperta, raccontando di essere presa da un intenso innamoramento per una star internazionale. Nonostante sappia che si tratta di una passione passeggera, non riesce a smettere di guardare i video dell’artista. La domanda riguarda i modi per smorzare questa forte emozione, mentre l’esperta risponde con consigli pratici. La conversazione mette in luce come le emozioni forti possano dominare i pensieri, anche in età adulta.

Il mio entusiasmo per questo spazio si rinnova ogni volta che chi scrive torna, riapre il dialogo e chiude il cerchio. La settimana scorsa avevamo lasciato un’amica al palo con le relazioni: desiderosa di compagnia, ma allergica all’idea di buttarsi nella mischia. Indipendente, autonoma, eppure bloccata — in attesa che qualcuno trovi il coraggio (o la forza d’assedio) per espugnare la sua chiusura. Felice di sapere che la mia risposta è stata accolta dalla destinataria con slancio e divertimento. Se ve la siete persa, potete recuperare la puntata qui o ascoltarne un sunto assieme alla risposta della protagonista e ai vostri commenti, nella prima puntata del podcast di Segreti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Sto vivendo uno stato di innamoramento da adolescente per un cantante, una star internazionale. Non faccio che guardare i suoi video, anche se razionalmente so che è una follia. Consigli per uscirne?». Risponde Elena Di Cioccio

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«L'incrocio fra i nostri sguardi, il sesso incredibile. Lui è il tipo che non sa dove dormirà domani. Io ho una vita tranquilla, ma sono a pezzi da quando se ne è andato». Risponde Elena Di CioccioVi ringrazio per la fiducia e la partecipazione che rinnovate settimana dopo settimana.

Leggi anche: «Da 10 anni lavoro nell'azienda di famiglia. Le ferie sono un miraggio. Se mi ammalo, chiude. Sono in una gabbia incatenato dai sensi di colpa». Risponde Elena Di Cioccio