Musetti ha annunciato la partecipazione all’ATP di Madrid nel 2026 e ha espresso la speranza di affrontare Alcaraz a Roma, sottolineando il desiderio di coinvolgere il pubblico durante le partite. Ha dichiarato che il suo obiettivo a Roma è far divertire gli spettatori e divertirsi lui stesso, cercando di usare la presenza del pubblico come stimolo piuttosto che come fonte di pressione.

“A Roma per me l’obiettivo è far divertire la gente e anche divertirsi, cercare di giocare anche con il pubblico e portarmi il pubblico come motivazione extra e non come fattore di stress”. Lo ha detto il tennista Lorenzo Musetti a margine dei Laureus World Sports Awards 2026 che si sono tenuti a Madrid. Musetti ha affermato di sperare che agli Internazionali riesca ad essere in campo anche Carlos Alcaraz che si sta riprendendo dall’ infortunio al polso destro. “Bisognerà capire in che condizioni fisiche sarà”, io “gli auguro il meglio perché è sempre bello vedere questa rivalità con Jannik e ovviamente mi piace cercare di competere con i migliori quindi spero che anche lui sia presente”, ha commentato, affermando poi che Sinner è il “favorito” a Roma visti “i risultati incredibili” ottenuti negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Musetti all’Atp Madrid 2026 e pensa già a Roma: “Spero che Alcaraz ci sia”

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