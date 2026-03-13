Discriminate le coppie gay Sulle adozioni omosessuali la parola alla Corte Costituzionale

Una coppia gay unita civilmente dal 2019 ha presentato una richiesta di adozione all’estero e il tribunale per minorenni di Venezia ha deciso di consultare la Corte Costituzionale sull’applicabilità dell’articolo 29 bis, che vieta le adozioni alle coppie omosessuali. Questa è la prima volta che un tribunale italiano si rivolge alla Consulta su questa materia.

Una coppia gay unita civilmente dal 2019 vuole adottorare un bambino all'estero e, per la prima volta, un tribunale per minorenni, quello di Venezia, interroga la Consulta, sull'articolo 29 bis che vieta le adozioni alle coppie omosessuali. La storia. Nel caso specifico, come viene riportato dal Corriere, il tribunale veneziano è stato chiaro. Anche in base alle relazioni da parte di psicologi, i giudici hanno scritto che "mostrano un legame molto solido e intenso (.) una coppia matura, equilibrata, traspare fiducia e stima nell'altro (.) caratterialmente sono l'opposto ma questo non li divide, piuttosto li integra", aggiungendo che hanno il gran desiderio di formare una famiglia e "di poter dare amore a un bambino".