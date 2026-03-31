I Chicago Bulls hanno deciso di licenziare un giocatore arrivato a febbraio da Detroit, poche ore dopo che aveva pubblicato commenti contro gli omosessuali e la religione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla squadra, che ha dichiarato di voler tutelare i valori del club e mantenere un ambiente rispettoso. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra i tifosi.

Chicago ha licenziato la guardia Jaden Ivey dopo le sue critiche al sostegno della Nba alla comunità Lgbtq+. Con un breve comunicato i Bulls hanno spiegato che il 24enne è stato svincolato dalla squadra per "condotta dannosa per la squadra". La decisione è arrivata dopo che Ivey ha preso di mira l'Nba per il suo sostegno al Mese del Pride in tutta la lega. "Proclamano il Mese del Pride nell'Nba. Lo proclamano. Lo mostrano al mondo. Dicono: 'Unitevi a noi per il Mese del Pride', per celebrare l'ingiustizia", ha detto Ivey in una diretta Instagram. "Lo proclamano. Lo proclamano sui cartelloni pubblicitari. Lo proclamano per le strade: ingiustizia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Commenti contro gli omosessuali e la religione: i Chicago Bulls tagliano Ivey. Cos'ha detto

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