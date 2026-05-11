Bakari Sako ucciso a 35 anni a Taranto con un cacciavite | Sposato da poco sua moglie aspetta un bimbo

Un uomo di 35 anni è stato ucciso con un cacciavite nella città vecchia di Taranto. La vittima, recentemente sposata, aspettava un bambino, secondo quanto riferiscono fonti dell'associazione Babele. L'omicidio è avvenuto senza che siano state rese note motivazioni specifiche. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’evento.

Omicidio nella città vecchia di Taranto, l'associazione Babele a Fanpage.it: "Bakari Sako ucciso senza motivo". Amici in lacrime, choc in città tra conoscenti e colleghi. L'uomo lavorava nei campi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Prima cameriere e poi bracciante, Sako Bakari ucciso col cacciavite da una baby gang x.com