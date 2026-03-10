Ztl a pagamento per le auto elettriche a Roma automobilisti in rivolta | Faremo ricorso
A Roma, dal mese di luglio, entrerà in vigore il pagamento della Ztl anche per le auto elettriche, con una tariffa ridotta del 50%. La decisione ha suscitato reazioni di protesta tra gli automobilisti, che hanno annunciato un ricorso contro la nuova misura. La modifica riguarda tutte le vetture che entreranno nelle aree a traffico limitato della città.
Il Comune di Roma introduce il pagamento della Ztl anche per le auto elettriche con una tariffa ridotta del 50% a partire da luglio. La decisione ha scatenato la protesta degli automobilisti, che valutano ricorsi sostenendo di avere permessi con scadenza illimitata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
