La Lega Serie A ha criticato la prefettura di Roma per aver deciso di spostare l’orario del derby da domenica alle 12. Nel comunicato, l’associazione ha definito questa scelta come un intervento che tende a modificare le modalità di svolgimento della partita. La richiesta principale riguarda la revoca del rinvio, che secondo la lega dovrebbe essere annullato per rispettare le programmazioni originarie. La questione riguarda ora le autorità locali coinvolte.

Comunicato della Lega Serie A che attacca la prefettura di Roma per aver spostato l'orario del derby da domenica alle 12.3o a lunedì alle 20.45. La Lega Serie A denuncia l'interventismo delle prefettura e lamenta che questo provvedimento costringe a spostare altre quattro partite per garantire la contemporaneità: si tratta di Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Parma-Como, Juventus-Fiorentina. La Lega invita la Prefettura a revocare il provvedimento e quindi a ripristinare l'iniziale orario di domenica alle 12.30, in caso contrario farà ricorso al Tar. Ecco il comunicato: La Lega Serie A, quale soggetto delegato dalla Figc...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Lega Serie A attacca prefetture e questure: “Tendenza interventista. A Roma revochino il rinvio del derby”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Derby di Roma, scontro tra Prefettura e Lega Serie A: ricorso al Tar contro il rinvio del campionatoAlla fine ha deciso la Prefettura smentendo quanto annunciato dalla Lega Serie A: per questioni di ordine pubblico Roma-Lazio rinviata al giorno dopo...

Leggi anche: Lega Serie A replica alla Prefettura di Roma: «Revocare il rinvio del derby o reagiremo nelle sedi opportune». Anche la Juve resta in attesa

Argomenti più discussi: La 37ª giornata tutta di domenica; Le decisioni del Giudice Sportivo; Sarà Marco Guida l'arbitro della Finale; Lega Calcio Serie A scende in campo per la Croce Rossa Italiana.

Caos derby, la Lega Serie A attacca: Revocare il rinvio del derby x.com

La Lega Serie A sta preparando un appello urgente per ribaltare la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby di Roma. La lega vuole che tutte le squadre concorrenti per un posto in Champions League giochino allo stesso tempo e non vogliono d reddit

Serie A, caos orari: Regione Lazio contro la Lega, Intervengano ministro e prefetto, derby lunediA causa della sfida tra giallorossi e biancocelesti, tutte le gare delle squadre in lotta per la Champions sono state fissate domenica alle 12.30 ... tuttosport.com