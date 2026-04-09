Sciopero il 10 aprile 2026 si ferma il trasporto aereo | gli orari e i voli garantiti dall'Enac

Venerdì 10 aprile 2026 è previsto uno sciopero nel settore del trasporto aereo che coinvolgerà gli aeroporti nazionali. La protesta durerà quattro ore, dalle 13 alle 17, e interesserà i voli operanti nello stesso giorno. L’Enac ha comunicato gli orari e i voli garantiti durante questa giornata di agitazione, invitando i passeggeri a verificare eventuali variazioni o cancellazioni. Non sono state annunciate ulteriori dettagli sulla natura dello sciopero.

Venerdì 10 aprile 2026 previsto uno sciopero del trasporto aereo: lo stop durerà 4 ore, dalle 13 alle 17, negli aeroporti nazionali. Possibili ritardi e cancellazioni, ma sono tutelate le fasce 7-10 e 18-21. Enac pubblica la lista dei voli garantiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sciopero trasporto aereo 31 gennaio: orari, voli garantiti e rimborsiPer la data di sabato 31 gennaio 2026 è stato proclamato uno sciopero del trasporto aereo. Sciopero il 18 marzo 2026, a rischio i voli in Italia: gli orari e le fasce di garanzia dell’EnacPer domani, mercoledì 18 marzo, è in programma uno sciopero degli aerei che rischia di creare disagi ai voli in tutta Italia. Temi più discussi: Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile, ecco cosa sapere; Scioperi aprile 2026, dai trasporti alla sanità (fino alla stampa): il calendario completo; Sciopero 10 aprile, a rischio trasporti aerei e bus. Le città più coinvolte; Scioperi dei trasporti ad aprile 2026: ecco il calendario completo di aerei, treni e mezzi pubblici. Sciopero trasporti venerdì 10 aprile: dai bus agli aerei, chi si ferma, gli orari e fasce di garanziaSciopero dei trasporti venerdì 10 aprile 2026. Sono previste due proteste distinti che coinvolgono sia il trasporto aereo che quello pubblico ... msn.com Sciopero trasporti domani 10 aprile: chi si ferma, orari e fasce di garanziaSciopero dei trasporti venerdì 10 aprile 2026. Sono previste due proteste distinti che coinvolgono sia il trasporto aereo che quello pubblico locale, con possibili disagi ... ilmessaggero.it Sciopero Salpa, la solidarietà dell’Amministrazione di Roseto - facebook.com facebook Sciopero aerei del 10 aprile: quattro ore di stop, Caselle a rischio disagi x.com