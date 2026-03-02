Medio Oriente traffico aereo nel caos | oltre 5mila voli cancellati e più di un milione di passeggeri bloccati

Nel Medio Oriente, il traffico aereo è in crisi con oltre 5.000 voli cancellati e più di un milione di passeggeri rimasti bloccati. A Fiumicino, nella giornata del 2 marzo 2026, i tabelloni mostrano solo questa parola, evidenziando la portata dell’interruzione. Le compagnie aeree e gli aeroporti stanno cercando di gestire la situazione, mentre i passeggeri attendono informazioni sui loro spostamenti.

Fiumicino, 2 marzo 2026 – Nei tabelloni degli aeroporti, in queste ore, una sola parola domina: cancellato. Quella che molti immaginavano come un’offensiva limitata contro l’Iran si è trasformata in poche ore in un conflitto su vasta scala, rendendo l’intero Medio Oriente una zona ad altissimo rischio per l’aviazione civile. Il risultato è stato il blocco parziale di uno dei corridoi aerei più trafficati al mondo, quello che collega Europa, Golfo Persico e Asia. I numeri danno la misura dello shock: tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo sono state cancellate oltre 5.000 partenze, con più di un milione di passeggeri rimasti a terra. Si tratta della più grave interruzione del trasporto aereo globale dai primi mesi della pandemia di Covid-19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

