Medio Oriente traffico aereo nel caos | oltre 5mila voli cancellati e più di un milione di passeggeri bloccati

Nel Medio Oriente, il traffico aereo è in crisi con oltre 5.000 voli cancellati e più di un milione di passeggeri rimasti bloccati. A Fiumicino, nella giornata del 2 marzo 2026, i tabelloni mostrano solo questa parola, evidenziando la portata dell’interruzione. Le compagnie aeree e gli aeroporti stanno cercando di gestire la situazione, mentre i passeggeri attendono informazioni sui loro spostamenti.

Fiumicino, 2 marzo 2026 – Nei tabelloni degli aeroporti, in queste ore, una sola parola domina: cancellato. Quella che molti immaginavano come un’offensiva limitata contro l’Iran si è trasformata in poche ore in un conflitto su vasta scala, rendendo l’intero Medio Oriente una zona ad altissimo rischio per l’aviazione civile. Il risultato è stato il blocco parziale di uno dei corridoi aerei più trafficati al mondo, quello che collega Europa, Golfo Persico e Asia. I numeri danno la misura dello shock: tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo sono state cancellate oltre 5.000 partenze, con più di un milione di passeggeri rimasti a terra. Si tratta della più grave interruzione del trasporto aereo globale dai primi mesi della pandemia di Covid-19. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it “Centinaia di voli cancellati”. Caos nei cieli, traffico aereo paralizzato: passeggeri bloccatiL’undici e il dodici febbraio duemilaventisei segnano un momento di profonda crisi per il trasporto aereo nel cuore dell’Europa. Spazio aereo chiuso in Medio Oriente: oltre 1800 voli cancellati, è il più grande stop dal CovidÈ in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo, dai tempi della pandemia di Covid. Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente. Temi più discussi: Traffico aereo in tilt in Medio Oriente: attacco Usa-Israele a Iran blocca (migliaia) voli; Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; Crisi in Medio Oriente, forti ripercussioni sul traffico aereo: a Orio cancellati voli per Dubai, Tel Aviv e Sharjah; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo. Medio Oriente, traffico aereo nel caos: oltre 5mila voli cancellati e più di un milione di passeggeri bloccatiDecine di voli cancellati anche a Fiumicino. L'intera area regionale coinvolta nel conflitto è diventata una zona ad altissimo rischio per l’aviazione civile ... ilfaroonline.it A picco le compagnie aeree, pagano caos in Medio Oriente con migliaia di voli cancellatiL'interruzione globale del trasporto aereo causata dal conflitto tra Usa e Iran è paragonabile solo a quella vissuta durante la pandemia, con oltre 5.000 voli annullati. Colpiti duramente anche i tito ... ilsole24ore.com Italiani a Dubai, 'borsa, cerotti e auto con il pieno sono già pronti'. Preoccupazione tra chi vive in Medio Oriente, 'circolano video falsi, fatti con l'IA' #ANSA x.com WILLEMSTAD.- Gobièrnu a emití un konseho di biahe pa Medio Oriente. Un lugá sigur ku hopi hende tin un soño pa bishitá ta Dubai, i pa einan e kódigo ta oraño. Klek pa lesa. - facebook.com facebook