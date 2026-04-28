Minetti la grazia è un caso | il Colle aspetta chiarimenti da Nordio L’ex consigliera si difende | Falsità

Il caso riguarda la grazia concessa a febbraio scorso a Nicole Minetti, ex consigliera e ex igienista dentale associata a Silvio Berlusconi, condannata in due processi. La decisione ha suscitato attenzione e ora il Quirinale attende chiarimenti da parte del ministro della Giustizia. Minetti si è difesa affermando che le accuse a suo carico sono false. La vicenda si sviluppa nel contesto di un procedimento legale ancora in corso.

Ilcasus belliè la grazia concessa a febbraio scorso aNicole Minetti, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi condannata in due processi. E il caso scoppia tra Quirinale e governo orbitando intorno alministero della Giustizia. Ebbene, ad innescare la scintilla un articolo delFatto Quotidianoche, di fatto, solleva dubbi sulle ragioni che avrebbero portato a procedere con la grazia. Tanto che, per l’appunto, la presidenza della Repubblica chiede spiegazioni a via Arenula. Dai toni del comunicato del Colle emerge l’irritazione del presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, anche se al Quirinale si spiega chenon si tratta di una presa di posizione pro o controavendo come metro di valutazione solo le circa 50 cartelle dell’istruttoria costruite dalla procura di Milano.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Minetti, la grazia è un caso: il Colle aspetta chiarimenti da Nordio. L’ex consigliera si difende: “Falsità” Notizie correlate Grazia a Minetti, il Pd rompe il silenzio sullo scoop del Fatto (ma solo dopo i chiarimenti chiesti dal Colle): “Cosa aspetta Meloni a far dimettere Nordio?”Dopo giorni di silenzio, più di due settimane dopo lo scoop de il Fatto quotidiano e solo dopo la richiesta di chiarimenti da parte del Colle, il... Grazia a Nicole Minetti, chiesti chiarimenti dal Quirinale a Nordio: “Circostanze diverse da quelle presentate a Mattarella”Dal Colle si spiega che “la lettera è partita in seguito a notizie di stampa dalle quali emergerebbe la sussistenza di circostanze diverse da quelle... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Minetti, la grazia può essere revocata? Ecco in quali casi; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; Grazia a Minetti, Mattarella chiede conto a Nordio; Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica. Caso Minetti, la grazia si può revocare? A quali condizioni è possibile un provvedimento così eccezionaleL'atto di clemenza del Presidente della Repubblica in teoria non è revocabile, ma può essere sottoposto ad alcune condizioni. Ecco quali ... dire.it Grazia a Minetti: il Ministero della Giustizia conferma la regolarità della procedura, lei annuncia quereleC’è da capire, come chiede il Quirinale, se gli elementi presentati dall’ex consigliera regionale lombarda nell’istanza sono veritieri: dubbi sulla regolarità dell’adozione di un minore. Scattate nuov ... lettera43.it Dopo i dubbi sui requisiti per l’ottenimento della grazia sollevati dal Colle, si riapre l’indagine su Nicole Minetti e i “motivi umanitari” alla base del provvedimento di clemenza. Sia il ministero della Giustizia sia la Procura generale della Corte d’appello di Milan facebook Nata a Rimini l'11 marzo 1985, è stata una delle figure più controverse della scena politica e mediatica italiana. #Minetti x.com