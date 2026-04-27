Quirinale scrive al ministero della Giustizia | ‘Chiarire sulla grazia a Minetti’

Il Quirinale ha inviato oggi una comunicazione al ministero della Giustizia chiedendo chiarimenti sulla questione della grazia concessa a una ex parlamentare. L’ufficio stampa della presidenza della Repubblica ha reso noto il contenuto della lettera, senza fornire dettagli aggiuntivi. La richiesta si riferisce a un provvedimento di clemenza che ha attirato l’attenzione pubblica e ha generato commenti da parte di vari attori istituzionali.

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti Il ministero della Giustizia ha avviato le verifiche richieste dal Quirinale in riferimento alle concessione della grazia a Nicole Minetti e un’eventuale primo esito potrebbe arrivare entro le 24 ore. A quanto si apprende, gli uffici di via Arenula stanno effettuando gli opportuni accertamenti con la procura generale della Corte di Appello di Milano da cui è arrivato il parere favorevole, non vincolante. Parere firmato da sostituto Gaetano Brusa, già presidente del tribunale di Sorveglianza di Genova.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Quirinale scrive al ministero della Giustizia: ‘Chiarire sulla grazia a Minetti’ Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Grazia a Nicole Minetti, perché il Quirinale ha chiesto approfondimenti al Ministero della GiustiziaIl Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa per motivi umanitari a Nicole Minetti «su proposta favorevole del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La caduta dei signorsì. Dopo il referendum il governo incartato dai No; Maratona di Londra 2026, vincono Sawe e Assefa: oltre 60mila partecipanti. FOTO; Insulti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: Fascista p*. Mattarella: Indignato. Paramonov: Nessuna offesa da Mosca. Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sulla grazia a MinettiL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. In riferimento - ... ansa.it Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: 'Chiarire sulla grazia a Minetti'. Avviate le verificheL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la presidenza della Repubblica ha inviato oggi una lettera al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa a Nicole Minetti. ansa.it CASO MINETTI, IL QUIRINALE SCRIVE A NORDIO: “VERIFICARE CON URGENZA” SE FALSE LE BASI DELLA GRAZIA Mattarella chiede al Guardasigilli di accertare se le basi della grazia siano false. La lettera ufficiale ammette: il Colle non ha strumenti aut - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: “Chiarimenti su fondatezza della richiesta” x.com