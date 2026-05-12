La Gran Fondo di ciclismo blocca la viabilità Paesi isolati e soccorsi rallentati È davvero accettabile?

Domenica 10 maggio, la viabilità lungo alcune strade è stata modificata per la Gran Fondo di ciclismo, causando disagi e rallentamenti nelle zone isolate e durante l’intervento dei soccorsi. Un lettore ha inviato una lettera per descrivere la sua esperienza, evidenziando come la modifica temporanea dei percorsi abbia influito sugli spostamenti e sulle operazioni di emergenza in diverse aree. La questione riguarda la gestione del traffico durante eventi di questo tipo.

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Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che racconta la sua disavventura dovuta alla modifica della viabilità per la Grand Fondo BGY di domenica 10 maggio. Spettabile redazione, volevo raccontarti l’esperienza da me vissuta nella giornata di domenica 10 maggio. Verso le 8 di mattina mi ha chiamato mia figlia che abita a Petosino chiedendomi di portarla al Pronto Soccorso per una sospetta frattura del gomito destro che sei era verificata a seguito di una caduta. Frattura che poi è stata diagnosticata. Abitando in Val Seriana sono immediatamente partito ma, arrivato a Bergamo, ho trovato la strada bloccata per la gara in corso, ho...🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclismo. Le strade della Versilia ospitano la Gran FondoTutto è pronto a Viareggio per la ventottesima edizione della Gran Fondo della Versilia in programma domenica 3 maggio che promette spettacolo e... Leggi anche: Il Lombardia e Gran Fondo Gimondi: a ottobre Bergamo torna capitale del ciclismo, nel segno di Felice Argomenti più discussi: Domenica 10 maggio c’è la Gran Fondo di ciclismo, tutti i divieti; Domenica 10 maggio, modifiche alla viabilità in città per la BGY Airport Granfondo 2026; Ravenna-Lugo - Domenica 10 Maggio la grande classica: torna il Giro della Romagna; Manifestazione ciclistica 6 ° Gran Fondo EL DIABLOA nel Comune di Ceriale. ?? GARA CICLISTICA GRAN FONDO SAN BENEDETTO DEL TRONTO - DOMENICA 10 MAGGIO 2026 ?? Nella mattinata di domenica 10 maggio 2026 la corsa GRANFONDO SAN BENEDETTO DEL TRONTO transiterà nel territorio comunale di R x.com In arrivo la prima Gran Fondo - Fermati/Riposa o Spingi Avanti reddit San Benedetto, turismo sportivo e inclusione sociale: la Gran Fondo batte pure la pioggiaSAN BENEDETTO - Alla fine è uscito anche il sole a baciare il successo della diciassettesima edizione della Gran Fondo San Benedetto di ciclismo, organizzata dall’Asd Bicigustando ... corriereadriatico.it