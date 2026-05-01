ciclismo le strade della versilia ospitano la gran fondo

A Viareggio si svolgerà domenica 3 maggio la ventottesima edizione della Gran Fondo della Versilia, una gara di ciclismo che si svolge sulle strade della zona. La manifestazione presenta percorsi rivisti rispetto alle edizioni precedenti, pensati per coinvolgere sia velocisti che scalatori. La città si prepara ad accogliere i ciclisti provenienti da varie parti, offrendo un evento che combina sport e spettacolo lungo le strade della Versilia.

Tutto è pronto a Viareggio per la ventottesima edizione della Gran Fondo della Versilia in programma domenica 3 maggio che promette spettacolo e fascino su percorsi completamente rinnovati per offrire una competizione adatta sia ai velocisti che agli scalatori. Sarà una manifestazione che si svolgerà interamente in provincia di Lucca (interessati i comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Pescaglia, Lucca, Massarosa e colline versiliesi) come ha voluto la società organizzatrice Tuscany Legend e il responsabile dell’evento Paolo Pagni. Oltre ai due classici percorsi competitivi, previsti 33 chilometri anche per coloro che vorranno compiere solo una salutare passeggiata ecologica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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