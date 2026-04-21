Il Lombardia e Gran Fondo Gimondi | a ottobre Bergamo torna capitale del ciclismo nel segno di Felice

A Bergamo, nelle strade della città, torna il nome di Felice Gimondi attraverso la Gran Fondo Il Lombardia, evento ciclistico che si svolgerà a ottobre. Dopo quattro anni, questa manifestazione riporta la competizione nel cuore della cittadina, coinvolgendo numerosi appassionati e ciclisti provenienti da diverse regioni. La gara rappresenta una tappa importante nel calendario locale, richiamando l’attenzione di sportivi e pubblico lungo il percorso.

Bergamo. A quattro anni di distanza, il nome di Felice Gimondi torna per le strade di Bergamo, con la Gran Fondo Il Lombardia. Il weekend di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 la città e la provincia ospiteranno prima la classica monumento che chiuderà la stagione professionistica, poi il giorno dopo il tracciato per i ciclo-amatori, che potranno ripercorrere la strada calcata da Pogacar e compagnia. No, il nome dello sloveno non è citato a caso, visto che il cinque volte vincitore del Lombardia – record assoluto, soprattutto perché consecutive – sarà alla partenza alla ricerca del sesto sigillo, dopo l’arrivo dell’ottobre 2025 sul Sentierone nel delirio di una folla che lo acclamava.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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